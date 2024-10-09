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Широков Михаил Михайлович

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Место рождения

Сезенево, Зуевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

04.09.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.06.1021

Сын: Широков Аркадий Михайлович

Мать ребёнка: Широкова Елизавета Николаевна

Рождение
04.09.1894 ст.

Отец: Широков Михаил Иванович

Мать: Широкова Стефанида Васильевна

Сезенево, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никулина Александра Савельевна

Замужем от второго брака с Широковым Михаилом Михайловичем Дети приемные
Работа или профессия
Неизвестно
Машинист депо ст. Зуевка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова Елизавета Николаевна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Василенко (Широкова) Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Широкова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Широков Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Широкова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Широкова Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Широкова Елизавета Николаевна

Смерть
Неизвестно

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