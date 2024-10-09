Широков Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения04.09.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.06.1021
Сын: Широков Аркадий Михайлович
Мать ребёнка: Широкова Елизавета Николаевна
Рождение
04.09.1894 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Замужем от второго брака с Широковым Михаилом Михайловичем Дети приемные
Работа или профессия
Неизвестно
Машинист депо ст. Зуевка
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Василенко (Широкова) Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Широкова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Широков Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Широкова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Широкова Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Широкова Елизавета Николаевна
Смерть
Неизвестно