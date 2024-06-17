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Спирина Анна Аверкиевна

Место рождения

Крохалево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1765

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Спирин Аверкий Ипатович

Мать: не указана

Крохалево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
16.02.1808

Муж: Баяндин Алексей Васильевич

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, ф. 37, оп. 2, д. 260
Рождение ребёнка
1812

Сын: Баяндин Матвей Алексеевич

Отец ребёнка: Баяндин Алексей Васильевич

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
16.07.1815

Сын: Баяндин Прокопий Алексеевич

Отец ребёнка: Баяндин Алексей Васильевич

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.267а, С. 565 - МК (1815) ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1823

Сын: Баяндин Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Баяндин Алексей Васильевич

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
После 1834
Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)

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