Спирина Анна Аверкиевна
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Спирин Аверкий Ипатович
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1808
Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, ф. 37, оп. 2, д. 260
Рождение ребёнка
1812
Сын: Баяндин Матвей Алексеевич
Отец ребёнка: Баяндин Алексей Васильевич
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
16.07.1815
Сын: Баяндин Прокопий Алексеевич
Отец ребёнка: Баяндин Алексей Васильевич
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.267а, С. 565 - МК (1815) ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1823
Сын: Баяндин Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Баяндин Алексей Васильевич
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
После 1834
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)