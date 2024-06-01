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Баяндин Матвей Алексеевич

Место рождения

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Баяндин Алексей Васильевич

Мать: Спирина Анна Аверкиевна

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Баяндина Надежда Матвеевна

Мать ребёнка: Агафья

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
?.10.1833

Сын: Баяндин Павел Матвеевич

Мать ребёнка: Агафья

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
Неизвестно

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