село Крохалево, село Крохалево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Крохалево

Юсьвинский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Соликамский уезд
6871Крохалева, дер.при рч. Кордымке.13866155171
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Соликамский уезд, Купросская волость
1659. Крохалева, деревня бывшая владельческая, при речке Кордымке, дворов 19, жителей 133, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Юсьвинский район
346122Крохалевосело58°56'00"55°26'00"O-40-039

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Юсьвинский муниципальный район, Купросское сельское поселение
57827416156с Крохалевосело
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