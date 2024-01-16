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Лукина Матрона Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Сорокина Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Лукин Григорий Маркелович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Лукин Нил Григорьевич

Отец ребёнка: Лукин Григорий Маркелович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Лукин Ионникий Григорьевич

Отец ребёнка: Лукин Григорий Маркелович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Христина Григорьевна

Отец ребёнка: Лукин Григорий Маркелович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Григорий Маркелович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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