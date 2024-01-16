Лукина Матрона Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Сорокина Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Лукин Григорий Маркелович
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Лукин Григорий Маркелович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Лукин Ионникий Григорьевич
Отец ребёнка: Лукин Григорий Маркелович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Христина Григорьевна
Отец ребёнка: Лукин Григорий Маркелович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно