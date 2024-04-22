Лукин Нил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Лукин Григорий Маркелович
Мать: Лукина Матрона Карповна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Анна Ниловна
Мать ребёнка: Лукина Наталья Павловна
Рождение ребёнка
18.07.1918
Сын: Лукин Иван Нилович
Мать ребёнка: Лукина Наталья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукина Наталья Павловна
Смерть
Неизвестно