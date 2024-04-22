Лукин Нил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукин Нил Григорьевич

Лукин Нил Григорьевич

Место рождения

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Лукин Григорий Маркелович

Мать: Лукина Матрона Карповна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Анна Ниловна

Мать ребёнка: Лукина Наталья Павловна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.07.1918

Сын: Лукин Иван Нилович

Мать ребёнка: Лукина Наталья Павловна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Наталья Павловна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close