Игольников Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игольников Александр

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Место рождения

детдом Шарыгино под Вологдой

Дата рождения

?.05.1919

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чащина (Сапогова) Ираида

Рождение ребёнка
16.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чащина (Сапогова) Ираида

Рождение ребёнка
06.07.1951

Сын: Чащин Геннадий

Мать ребёнка: Чащина (Сапогова) Ираида

Рождение ребёнка
24.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чащина (Сапогова) Ираида

Смерть
1975

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