Игольников Александр
Место рождениядетдом Шарыгино под Вологдой
Дата рождения?.05.1919
Дата смерти1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чащина (Сапогова) Ираида
Рождение ребёнка
16.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чащина (Сапогова) Ираида
Рождение ребёнка
06.07.1951
Сын: Чащин Геннадий
Мать ребёнка: Чащина (Сапогова) Ираида
Рождение ребёнка
24.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чащина (Сапогова) Ираида