Чащин Геннадий
Место рождениясело Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Дата рождения06.07.1951
Дата смерти06.02.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1951
Отец: Игольников Александр
Мать: Чащина Ираида
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Бракосочетание
16.02.1973
Жена: Чащина Татьяна
Рождение ребёнка
09.01.1974
Дочь: Потапова Ольга
Мать ребёнка: Чащина Татьяна
деревня Звоз Кирилловского района Вологодской области
Смерть
06.02.1984
город Кириллов Вологодской области