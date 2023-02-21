Чащин Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чащин Геннадий

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Место рождения

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас

Дата рождения

06.07.1951

Дата смерти

06.02.1984

Пол

Мужской

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1951

Отец: Игольников Александр

Мать: Чащина Ираида

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Бракосочетание
16.02.1973

Жена: Чащина Татьяна

Рождение ребёнка
09.01.1974

Дочь: Потапова Ольга

Мать ребёнка: Чащина Татьяна

деревня Звоз Кирилловского района Вологодской области
Смерть
06.02.1984
город Кириллов Вологодской области
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