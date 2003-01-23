Чащина (Сапогова) Ираида
Место рождениясело Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Дата рождения05.02.1912
Дата смерти23.01.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1912
Отец: Сапогов Василий
Мать: Сапогова Августа
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игольников Александр
Бракосочетание
1932
Муж: Чащин Иван
Рождение ребёнка
1934
Дочь: (Чащина) Нина
Отец ребёнка: Чащин Иван
Рождение ребёнка
15.06.1938
Дочь: Чукалова (Чащина) Дина
Отец ребёнка: Чащин Иван
Рождение ребёнка
1940
Сын: Чащин Дмитрий
Отец ребёнка: Чащин Иван
Рождение ребёнка
16.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игольников Александр
Рождение ребёнка
06.07.1951
Сын: Чащин Геннадий
Отец ребёнка: Игольников Александр
Рождение ребёнка
24.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игольников Александр
Смерть
23.01.2003