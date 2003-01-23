Чащина (Сапогова) Ираида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чащина (Сапогова) Ираида

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Место рождения

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас

Дата рождения

05.02.1912

Дата смерти

23.01.2003

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

1905 г.р.
1919 г.р.

Дети

1934 г.р.
1938 г.р.
1940 г.р.
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1951 г.р.
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Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1912

Отец: Сапогов Василий

Мать: Сапогова Августа

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игольников Александр

Бракосочетание
1932

Муж: Чащин Иван

Рождение ребёнка
1934

Дочь: (Чащина) Нина

Отец ребёнка: Чащин Иван

Рождение ребёнка
15.06.1938

Дочь: Чукалова (Чащина) Дина

Отец ребёнка: Чащин Иван

Рождение ребёнка
1940

Сын: Чащин Дмитрий

Отец ребёнка: Чащин Иван

Рождение ребёнка
16.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игольников Александр

Рождение ребёнка
06.07.1951

Сын: Чащин Геннадий

Отец ребёнка: Игольников Александр

Рождение ребёнка
24.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игольников Александр

Смерть
23.01.2003

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