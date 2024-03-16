Хлесткова (Ухова) Серафима Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Мать: Ухова Мария Павловна
Рождение ребёнка
27.07.1934
Дочь: Пискунова Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Хлестков Григорий Флегонтович
Рождение ребёнка
06.01.2925
Дочь: Хлесткова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Хлестков Григорий Флегонтович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хлесткова Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: Хлестков Григорий Флегонтович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно