Хлесткова (Ухова) Серафима Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлесткова (Ухова) Серафима Ефимовна

Место рождения

Никоново, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: Ухова Мария Павловна

Никоново, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
27.07.1934

Дочь: Пискунова Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Хлестков Григорий Флегонтович

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
06.01.2925

Дочь: Хлесткова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Хлестков Григорий Флегонтович

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хлесткова Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: Хлестков Григорий Флегонтович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлестков Григорий Флегонтович

Смерть
Неизвестно
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