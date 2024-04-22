Хлестков Григорий Флегонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлестков Григорий Флегонтович

Место рождения

Даниловская, Лухский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хлестков Флегонт

Мать: не указана

Даниловская, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
27.07.1934

Дочь: Пискунова Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Хлесткова Серафима Ефимовна

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
06.01.2925

Дочь: Хлесткова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Хлесткова Серафима Ефимовна

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хлесткова Людмила Григорьевна

Мать ребёнка: Хлесткова Серафима Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлесткова Серафима Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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