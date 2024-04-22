Хлестков Григорий Флегонтович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хлестков Флегонт
Рождение ребёнка
27.07.1934
Дочь: Пискунова Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Хлесткова Серафима Ефимовна
Рождение ребёнка
06.01.2925
Дочь: Хлесткова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Хлесткова Серафима Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хлесткова Людмила Григорьевна
Мать ребёнка: Хлесткова Серафима Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно