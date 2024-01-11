Самойлова (Синицына) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова (Синицына) Екатерина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Синицын Павел Гаврилович

Мать: Синицына Анна Демьяновна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Самойлова Елизавета Никифоровна

Отец ребёнка: Самойлов Никифор Ильич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Самойлова Антонина Никифоровна

Отец ребёнка: Самойлов Никифор Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойлов Никифор Ильич

Смерть
1941
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