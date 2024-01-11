Самойлова (Синицына) Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Синицын Павел Гаврилович
Мать: Синицына Анна Демьяновна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Самойлова Елизавета Никифоровна
Отец ребёнка: Самойлов Никифор Ильич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Самойлова Антонина Никифоровна
Отец ребёнка: Самойлов Никифор Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941