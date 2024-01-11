Синицына (Большанина) Анна Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицына (Большанина) Анна Демьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Синицына Ефимья Павловна

Отец ребёнка: Синицын Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Самойлова Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Синицын Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Синицына Гликерия Павловна

Отец ребёнка: Синицын Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Синицын Иван Павлович

Отец ребёнка: Синицын Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Синицына Александра Павловна

Отец ребёнка: Синицын Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
12.05.1927

Сын: Синицын Георгий Павлович

Отец ребёнка: Синицын Павел Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синицын Павел Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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