Синицына (Большанина) Анна Демьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Синицына Ефимья Павловна
Отец ребёнка: Синицын Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Самойлова Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Синицын Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Синицына Гликерия Павловна
Отец ребёнка: Синицын Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Синицын Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Синицына Александра Павловна
Отец ребёнка: Синицын Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
12.05.1927
Отец ребёнка: Синицын Павел Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно