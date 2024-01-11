Самойлов Никифор Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Самойлов Илья
Мать: Евдокия Герасимовна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Самойлова Елизавета Никифоровна
Мать ребёнка: Самойлова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Самойлова Антонина Никифоровна
Мать ребёнка: Самойлова Екатерина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942