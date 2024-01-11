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Самойлов Никифор Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Самойлов Илья

Мать: Евдокия Герасимовна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Самойлова Елизавета Никифоровна

Мать ребёнка: Самойлова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Самойлова Антонина Никифоровна

Мать ребёнка: Самойлова Екатерина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самойлова Екатерина Павловна

Смерть
1942
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