Лапин Павел Серафимович
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лапина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1956
Смерть
1982