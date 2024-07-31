Лапин Павел Серафимович 1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лапин Павел Серафимович

Место рождения

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Лапин Серафим Леоньтьевич

Мать: Лапина (Исланова) Пелагея Владимировна

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапина Анна Васильевна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапина Анна Васильевна

Смерть
1982

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