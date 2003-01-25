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Короткевич Сергей Иванович

Место рождения

Ревятичи, Толочинский район, Витебская область

Дата рождения

13.09.1951

Дата смерти

25.01.2003

Пол

Мужской

Добавил:

Ч
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1951

Отец: Короткевич Иван Григорьевич

Мать: Короткевич (Орлова) Анна Ивановна

Ревятичи, Толочинский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неженцева (Тинякова) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
05.02.1984

Дочь: Ануфриева (Короткевич) Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Неженцева (Тинякова) Наталья Николаевна

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
13.11.1986

Дочь: Чупина (Короткевич) Олеся Сергеевна

Мать ребёнка: Неженцева (Тинякова) Наталья Николаевна

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Смерть
25.01.2003
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край

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