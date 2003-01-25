Короткевич Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения13.09.1951
Дата смерти25.01.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1984
Дочь: Ануфриева (Короткевич) Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Неженцева (Тинякова) Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
13.11.1986
Дочь: Чупина (Короткевич) Олеся Сергеевна
Мать ребёнка: Неженцева (Тинякова) Наталья Николаевна
Смерть
25.01.2003