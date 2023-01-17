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Ануфриева (Короткевич) Нина Сергеевна
Ануфриева (Короткевич) Нина Сергеевна
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Место рождения
Петропавловск-Камчатский
, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Дата рождения
05.02.1984
Пол
Женский
Отец
Короткевич Сергей Иванович
1951 г.р.
Мать
Неженцева (Тинякова) Наталья Николаевна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
Ч
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1984
Отец:
Короткевич Сергей Иванович
Мать:
Неженцева Наталья Николаевна
Петропавловск-Камчатский
, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
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