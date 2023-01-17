Ануфриева (Короткевич) Нина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ануфриева (Короткевич) Нина Сергеевна

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Место рождения

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край

Дата рождения

05.02.1984

Пол

Женский

Добавил:

Ч
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1984

Отец: Короткевич Сергей Иванович

Мать: Неженцева Наталья Николаевна

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
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