Неженцева (Тинякова) Наталья Николаевна
Место рождения
Дата рождения12.12.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1984
Дочь: Ануфриева (Короткевич) Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Короткевич Сергей Иванович
Рождение ребёнка
13.11.1986
Дочь: Чупина (Короткевич) Олеся Сергеевна
Отец ребёнка: Короткевич Сергей Иванович