Неженцева (Тинякова) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неженцева (Тинякова) Наталья Николаевна

Место рождения

Горки, Новоусманский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

12.12.1954

Пол

Женский

Добавил:

Ч
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Горки, Новоусманский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Короткевич Сергей Иванович

Рождение ребёнка
05.02.1984

Дочь: Ануфриева (Короткевич) Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Короткевич Сергей Иванович

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
13.11.1986

Дочь: Чупина (Короткевич) Олеся Сергеевна

Отец ребёнка: Короткевич Сергей Иванович

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край

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