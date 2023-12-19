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Колчурин Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Колчурин Василий Сергеевич

Мать: Колчурина Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Колчурин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Колчурина Анна Степановна

Русский Тимерлек, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.06.1892

Дочь: Колчурина Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Колчурина Анна Степановна

Рождение ребёнка
29.09.1894

Дочь: Колчурина Манефа Михайловна

Мать ребёнка: Колчурина Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колчурина Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Колчурина Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колчурин Аркадий Михайлович

Мать ребёнка: Колчурина Анна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колчурина Анна Степановна

Смерть
Неизвестно
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