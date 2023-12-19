Колчурин Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Рождение ребёнка
1880
Сын: Колчурин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Колчурина Анна Степановна
Русский Тимерлек, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.06.1892
Дочь: Колчурина Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Колчурина Анна Степановна
Рождение ребёнка
29.09.1894
Дочь: Колчурина Манефа Михайловна
Мать ребёнка: Колчурина Анна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колчурина Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Колчурина Анна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колчурин Аркадий Михайлович
Мать ребёнка: Колчурина Анна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно