Колчурина Пелагея Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колчурин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Колчурин Василий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Золина (Колчурина) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Колчурин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1860
Сын: Колчурин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Колчурин Василий Сергеевич
Смерть
Неизвестно