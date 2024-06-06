Колчурина Пелагея Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчурина Пелагея Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колчурин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Колчурин Василий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колчурин Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Золина (Колчурина) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Колчурин Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1860

Сын: Колчурин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Колчурин Василий Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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