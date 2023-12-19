Колчурина (Кожевникова) Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1880
Сын: Колчурин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Колчурин Михаил Васильевич
Русский Тимерлек, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.06.1892
Дочь: Колчурина Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Колчурин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
29.09.1894
Дочь: Колчурина Манефа Михайловна
Отец ребёнка: Колчурин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колчурина Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Колчурин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колчурин Аркадий Михайлович
Отец ребёнка: Колчурин Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно