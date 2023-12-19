Колчурина (Кожевникова) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчурина (Кожевникова) Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Колчурин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Колчурин Михаил Васильевич

Русский Тимерлек, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.06.1892

Дочь: Колчурина Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Колчурин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
29.09.1894

Дочь: Колчурина Манефа Михайловна

Отец ребёнка: Колчурин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колчурина Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Колчурин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колчурин Аркадий Михайлович

Отец ребёнка: Колчурин Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колчурин Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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