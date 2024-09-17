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(Носкова) Мария Григорьевна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

04.04.1889

Дата смерти

09.07.1889

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1889

Отец: Носков Григорий Николаевич

Мать: Носкова (Хахина) Евдокия Петровна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1889 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.317-365 | 9
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
04.04.1889
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1889 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.317-365 | 9
Смерть
09.07.1889
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1889 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.317-365 | 15

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