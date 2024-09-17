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Носков Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1872

Дата смерти

После 1927

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1872

Отец: Носков Григорий Николаевич

Мать: Носкова (Хахина) Евдокия Петровна

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 102 | 11 лет | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 32
Упоминание
Неизвестно
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
25.01.1899

Жена: Носкова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
16.05.1901

Дочь: (Носкова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Носкова Екатерина Андреевна

Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 32
Рождение ребёнка
10.05.1904

Сын: Носков Петр Иванович

Мать ребёнка: Носкова Екатерина Андреевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1904 год | 20
Рождение ребёнка
10.05.1904

Дочь: (Носкова) Фаина Ивановна

Мать ребёнка: Носкова Екатерина Андреевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1904 год | 21
Рождение ребёнка
Вычислено 1907

Сын: Носков Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Носкова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1909

Сын: Носков Павел Иванович

Мать ребёнка: Носкова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
08.08.1910

Сын: Носков Александр Иванович

Мать ребёнка: Носкова Екатерина Андреевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1910 года | 34
Рождение ребёнка
18.01.1914

Дочь: Антонина Ивановна (Носкова) Нина Нина/Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Носкова Екатерина Андреевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1914 год | 5
Рождение ребёнка
22.01.1920

Сын: Носков Клавдиян Иванович

Мать ребёнка: Носкова Екатерина Андреевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 32
Смерть
После 1927

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