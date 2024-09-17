Носков Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1872
Дата смертиПосле 1927
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.11.1872
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 102 | 11 лет | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 32
Упоминание
Неизвестно
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
25.01.1899
Рождение ребёнка
16.05.1901
Дочь: (Носкова) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Носкова Екатерина Андреевна
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 32
Рождение ребёнка
10.05.1904
Сын: Носков Петр Иванович
Мать ребёнка: Носкова Екатерина Андреевна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1904 год | 20
Рождение ребёнка
10.05.1904
Дочь: (Носкова) Фаина Ивановна
Мать ребёнка: Носкова Екатерина Андреевна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1904 год | 21
Рождение ребёнка
Вычислено 1907
Мать ребёнка: Носкова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1909
Мать ребёнка: Носкова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
08.08.1910
Сын: Носков Александр Иванович
Мать ребёнка: Носкова Екатерина Андреевна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1910 года | 34
Рождение ребёнка
18.01.1914
Дочь: Антонина Ивановна (Носкова) Нина Нина/Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Носкова Екатерина Андреевна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1914 год | 5
Рождение ребёнка
22.01.1920
Мать ребёнка: Носкова Екатерина Андреевна
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 32
Смерть
После 1927