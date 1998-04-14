Пильщикова (Котова) Мария Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПильщикова (Котова) Мария Семёновна

Пильщикова (Котова) Мария Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1912

Дата смерти

14.04.1998

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1949

Дочь: Лежнина Надежда Ефстафиевна

Отец ребёнка: Пильщиков Ефтихий Степанович

Мочалище, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
09.04.1951

Сын: Пильщиков Авенир Евстафьевич

Отец ребёнка: Пильщиков Ефтихий Степанович

Мочалище, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
22.04.1953

Дочь: Лебедева Валентина Ефтихиевна

Отец ребёнка: Пильщиков Ефтихий Степанович

Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Мочалище
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пильщиков Ефтихий Степанович

Смерть
14.04.1998
Мочалище, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close