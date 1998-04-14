Пильщикова (Котова) Мария Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1912
Дата смерти14.04.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.08.1949
Дочь: Лежнина Надежда Ефстафиевна
Отец ребёнка: Пильщиков Ефтихий Степанович
Рождение ребёнка
09.04.1951
Сын: Пильщиков Авенир Евстафьевич
Отец ребёнка: Пильщиков Ефтихий Степанович
Рождение ребёнка
22.04.1953
Дочь: Лебедева Валентина Ефтихиевна
Отец ребёнка: Пильщиков Ефтихий Степанович
Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Мочалище
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.04.1998