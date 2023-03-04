Пильщиков Ефтихий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПильщиков Ефтихий Степанович

Пильщиков Ефтихий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1905

Дата смерти

22.07.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1949

Дочь: Лежнина Надежда Ефстафиевна

Мать ребёнка: Пильщикова Мария Семёновна

Мочалище, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
09.04.1951

Сын: Пильщиков Авенир Евстафьевич

Мать ребёнка: Пильщикова Мария Семёновна

Мочалище, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
22.04.1953

Дочь: Лебедева Валентина Ефтихиевна

Мать ребёнка: Пильщикова Мария Семёновна

Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Мочалище
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пильщикова Мария Семёновна

Смерть
22.07.1989
Мочалище, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close