Пильщиков Ефтихий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1905
Дата смерти22.07.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.08.1949
Дочь: Лежнина Надежда Ефстафиевна
Мать ребёнка: Пильщикова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
09.04.1951
Сын: Пильщиков Авенир Евстафьевич
Мать ребёнка: Пильщикова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
22.04.1953
Дочь: Лебедева Валентина Ефтихиевна
Мать ребёнка: Пильщикова Мария Семёновна
Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Мочалище
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.07.1989