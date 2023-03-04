Лебедева (Пильщикова) Валентина Ефтихиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Пильщикова) Валентина Ефтихиевна

Место рождения

Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Мочалище

Дата рождения

22.04.1953

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1953

Отец: Пильщиков Ефтихий Степанович

Мать: Пильщикова Мария Семёновна

Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Мочалище
Бракосочетание
06.11.1979

Муж: Лебедев Олег Иванович

Рождение ребёнка
03.12.1980

Сын: Лебедев Андрей Олегович

Отец ребёнка: Лебедев Олег Иванович

Мочалище, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
05.06.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев Олег Иванович

Мочалище, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Развод
09.01.2007

Муж: не указан

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