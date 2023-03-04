Лебедева (Пильщикова) Валентина Ефтихиевна
Место рожденияРеспублика Марий Эл, Звениговский район, п. Мочалище
Дата рождения22.04.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1953
Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Мочалище
Бракосочетание
06.11.1979
Рождение ребёнка
03.12.1980
Отец ребёнка: Лебедев Олег Иванович
Рождение ребёнка
05.06.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лебедев Олег Иванович
Развод
09.01.2007
Муж: не указан