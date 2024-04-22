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Жгун Григорий Викентьевич

Место рождения

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жгун Викентий Григорьевич

Мать: Жгун Татьяна Евстифеевна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.12.1889 ст.

Сын: Жгун Даниил Григорьевич

Мать ребёнка: Жгун Евдокия Никифоровна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.10.1891 ст.

Сын: Жгун Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Жгун Евдокия Никифоровна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1896 ст.

Дочь: Жгун Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Жгун Евдокия Никифоровна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
31.10.1897 ст.

Сын: Жгун Спиридон Григорьевич

Мать ребёнка: Жгун Евдокия Никифоровна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1899 ст.

Сын: Жгун Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Жгун Евдокия Никифоровна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.11.1902 ст.

Дочь: Жгун Матрёна Григорьевна

Мать ребёнка: Жгун Евдокия Никифоровна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жгун Евдокия Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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