Жгун Григорий Викентьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1889 ст.
Мать ребёнка: Жгун Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
26.10.1891 ст.
Мать ребёнка: Жгун Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
24.11.1896 ст.
Дочь: Жгун Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Жгун Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
31.10.1897 ст.
Сын: Жгун Спиридон Григорьевич
Мать ребёнка: Жгун Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
01.10.1899 ст.
Сын: Жгун Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Жгун Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
02.11.1902 ст.
Дочь: Жгун Матрёна Григорьевна
Мать ребёнка: Жгун Евдокия Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жгун Евдокия Никифоровна
Смерть
Неизвестно