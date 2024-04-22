Жгун Евдокия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖгун Евдокия Никифоровна

Жгун Евдокия Никифоровна

Место рождения

Дубровно, Соинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровно, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
10.12.1889 ст.

Сын: Жгун Даниил Григорьевич

Отец ребёнка: Жгун Григорий Викентьевич

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.10.1891 ст.

Сын: Жгун Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Жгун Григорий Викентьевич

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1896 ст.

Дочь: Жгун Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Жгун Григорий Викентьевич

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
31.10.1897 ст.

Сын: Жгун Спиридон Григорьевич

Отец ребёнка: Жгун Григорий Викентьевич

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1899 ст.

Сын: Жгун Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Жгун Григорий Викентьевич

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.11.1902 ст.

Дочь: Жгун Матрёна Григорьевна

Отец ребёнка: Жгун Григорий Викентьевич

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жгун Григорий Викентьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close