Белова Соломонида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Соломонида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Парасковья Макаровна

Отец ребёнка: Белов Макар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беловв Домна Макаровна

Отец ребёнка: Белов Макар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Дмитрий Макарович

Отец ребёнка: Белов Макар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Артем Макарович

Отец ребёнка: Белов Макар

Смерть
Неизвестно

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