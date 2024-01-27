Белов Дмитрий Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Дмитрий Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белов Макар

Мать: Белова Соломонида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Белова .

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Белова .

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Белова .

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Фёдор Дмитриевич

Мать ребёнка: Белова .

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова .

Смерть
Неизвестно

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