Белов Дмитрий Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белов Макар
Мать: Белова Соломонида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Белова .
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белова .
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белова .
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белова .
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова .
Смерть
Неизвестно