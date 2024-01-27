Белов Макар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Парасковья Макаровна
Мать ребёнка: Белова Соломонида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беловв Домна Макаровна
Мать ребёнка: Белова Соломонида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белова Соломонида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белова Соломонида
Смерть
Неизвестно