Белов Макар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Макар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Парасковья Макаровна

Мать ребёнка: Белова Соломонида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беловв Домна Макаровна

Мать ребёнка: Белова Соломонида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Дмитрий Макарович

Мать ребёнка: Белова Соломонида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Артем Макарович

Мать ребёнка: Белова Соломонида

Смерть
Неизвестно
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