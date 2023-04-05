Аргокова Василиса Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аргокова Василиса Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Аргоков Никита Потапович

Отец ребёнка: Аргоков Потап Александрович

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
15.08.1856 ст.

Сын: Аргокова Марфа Потаповна

Отец ребёнка: Аргоков Потап Александрович

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
22.10.1857 ст.

Сын: Аргоков Дмитрий Потапович

Отец ребёнка: Аргоков Потап Александрович

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
08.08.1860

Дочь: Аргокова Наталья Потаповна

Отец ребёнка: Аргоков Потап Александрович

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Смерть
Неизвестно
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