Аргокова Василиса Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Аргоков Потап Александрович
Рождение ребёнка
15.08.1856 ст.
Отец ребёнка: Аргоков Потап Александрович
Рождение ребёнка
22.10.1857 ст.
Сын: Аргоков Дмитрий Потапович
Отец ребёнка: Аргоков Потап Александрович
Рождение ребёнка
08.08.1860
Дочь: Аргокова Наталья Потаповна
Отец ребёнка: Аргоков Потап Александрович
Смерть
Неизвестно