Паутова (Миронова?) Екатерина Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1787
Дата смерти17.01.1838
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1787
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.04.1816
Дочь: (Паутова) Ирина Васильева
Отец ребёнка: Паутов Василий Казак Ст. Атбасарской Денисов
Рождение ребёнка
Около 1820
Рождение ребёнка
Около 1825
Рождение ребёнка
30.?.1825
Отец ребёнка: Паутов Василий Казак Ст. Атбасарской Денисов
Смерть
17.01.1838
49 лет горячка