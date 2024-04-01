Паутова (Миронова?) Екатерина Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паутова (Миронова?) Екатерина Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1787

Дата смерти

17.01.1838

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1787

Отец: Миронов Дмитрий Борисов (Григорьев)

Мать: Миронова (Борисова) Матрона Афанасьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова (Паутова) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Паутов Василий Казак Ст. Атбасарской Денисов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паутов Петр Казак Кр.Полуденной Васильев

Отец ребёнка: Паутов Василий Казак Ст. Атбасарской Денисов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паутов Симеон Казак Ст. Атбасарской Васильев

Отец ребёнка: Паутов Василий Казак Ст. Атбасарской Денисов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паутов Василий Казак Ст. Атбасарской Денисов

Рождение ребёнка
08.04.1816

Дочь: (Паутова) Ирина Васильева

Отец ребёнка: Паутов Василий Казак Ст. Атбасарской Денисов

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Паутов Павел Уряд. Кр. Полуденной Васильев

Отец ребёнка: Паутов Василий Казак Ст. Атбасарской Денисов

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Паутов Дионисий Казак Кр. Полуденной Васильев

Отец ребёнка: Паутов Василий Казак Ст. Атбасарской Денисов

Рождение ребёнка
30.?.1825

Сын: Паутов Фонисий Васильев

Отец ребёнка: Паутов Василий Казак Ст. Атбасарской Денисов

Смерть
17.01.1838
49 лет горячка

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