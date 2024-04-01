Миронов Дмитрий Борисов (Григорьев)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Бракосочетание
30.01.1783
м. 22
Рождение ребёнка
07.01.1785
Сын: Миронов Иван Казак Кр.Полуденной Дмитриев
Мать ребёнка: Миронова Матрона Афанасьева
Рождение ребёнка
24.11.1787
Дочь: Паутова Екатерина Дмитриева
Мать ребёнка: Миронова Матрона Афанасьева
Бракосочетание
03.02.1818
М.51 ж. 43 оба вторым браком, Петр Ульянов Сорокин
Смерть
Неизвестно
Чахоткой 61 год