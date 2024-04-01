Миронов Иван Казак Кр.Полуденной Дмитриев
Место рождения
Дата рождения07.01.1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1785
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Миронова) Дарья Иванова
Мать ребёнка: 1 Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Миронова) Евдокия Иванова
Мать ребёнка: 1 Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1 Жена
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Миронов Гавриил Уряд. Кр. Полуденной Иванов
Мать ребёнка: 1 Жена
Рождение ребёнка
06.03.1816
Дочь: (Миронова) Авдотья Иванова
Мать ребёнка: 1 Жена
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Баушкина (Миронова) Надежда Иванова
Мать ребёнка: 1 Жена
Рождение ребёнка
18.10.1820
Мать ребёнка: 1 Жена
Рождение ребёнка
09.?.1825
Мать ребёнка: 1 Жена
Бракосочетание
22.07.1832
м. вторым браком ж. девица дочь умершего казака р. Медвежьего Фёдора Иванова? Сивкова.
Рождение ребёнка
23.10.1836
Мать ребёнка: Миронова (Сивкова) Анна Ii Жена Федорова
Смерть
Неизвестно