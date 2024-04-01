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Миронов Иван Казак Кр.Полуденной Дмитриев

Место рождения

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

07.01.1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1785

Отец: Миронов Дмитрий Борисов (Григорьев)

Мать: Миронова (Борисова) Матрона Афанасьева

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Миронова) Дарья Иванова

Мать ребёнка: 1 Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Миронова) Евдокия Иванова

Мать ребёнка: 1 Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1 Жена

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Миронов Гавриил Уряд. Кр. Полуденной Иванов

Мать ребёнка: 1 Жена

Рождение ребёнка
06.03.1816

Дочь: (Миронова) Авдотья Иванова

Мать ребёнка: 1 Жена

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Баушкина (Миронова) Надежда Иванова

Мать ребёнка: 1 Жена

Рождение ребёнка
18.10.1820

Сын: Миронов Яков Иванович

Мать ребёнка: 1 Жена

Рождение ребёнка
09.?.1825

Сын: Миронов Иосиф Иванович

Мать ребёнка: 1 Жена

Бракосочетание
22.07.1832

Жена: Миронова (Сивкова) Анна Ii Жена Федорова

м. вторым браком ж. девица дочь умершего казака р. Медвежьего Фёдора Иванова? Сивкова.
Рождение ребёнка
23.10.1836

Сын: Миронов Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Миронова (Сивкова) Анна Ii Жена Федорова

Смерть
Неизвестно

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