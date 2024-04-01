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1 Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1832

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Миронов Гавриил Уряд. Кр. Полуденной Иванов

Отец ребёнка: Миронов Иван Казак Кр.Полуденной Дмитриев

Рождение ребёнка
06.03.1816

Дочь: Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Миронов Иван Казак Кр.Полуденной Дмитриев

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Баушкина Надежда Иванова

Отец ребёнка: Миронов Иван Казак Кр.Полуденной Дмитриев

Рождение ребёнка
18.10.1820

Сын: Миронов Яков Иванович

Отец ребёнка: Миронов Иван Казак Кр.Полуденной Дмитриев

Рождение ребёнка
09.?.1825

Сын: Миронов Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Миронов Иван Казак Кр.Полуденной Дмитриев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Миронов Иван Казак Кр.Полуденной Дмитриев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Миронов Иван Казак Кр.Полуденной Дмитриев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Иван Казак Кр.Полуденной Дмитриев

Смерть
До 1832
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