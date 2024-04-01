1 Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1832
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1812
Рождение ребёнка
06.03.1816
Дочь: Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Миронов Иван Казак Кр.Полуденной Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Баушкина Надежда Иванова
Отец ребёнка: Миронов Иван Казак Кр.Полуденной Дмитриев
Рождение ребёнка
18.10.1820
Отец ребёнка: Миронов Иван Казак Кр.Полуденной Дмитриев
Рождение ребёнка
09.?.1825
Отец ребёнка: Миронов Иван Казак Кр.Полуденной Дмитриев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Миронов Иван Казак Кр.Полуденной Дмитриев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Миронов Иван Казак Кр.Полуденной Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1832