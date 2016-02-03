Кириллов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения06.09.1951
Дата смерти03.02.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1951
Место жительства
Неизвестно
Центральная улица, 43, 2
Рождение ребёнка
16.05.1974
Сын: Кириллов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Кириллова (Кирсанова) Галина Анатольевна
Смерть
03.02.2016
Причина: раковая интоксикация, раковая кахексия, рак предстательной железы