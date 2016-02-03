Кириллов Василий Иванович 06.09.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кириллов Василий Иванович

Место рождения

Новая, Спасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

06.09.1951

Дата смерти

03.02.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1951

Отец: Кириллов Иван Егорович

Мать: Кириллова (Валгушева) Анна Андреевна

Новая, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Бронский Ватрас, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Центральная улица, 43, 2
Рождение ребёнка
16.05.1974

Сын: Кириллов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Кириллова (Кирсанова) Галина Анатольевна

Новая, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
03.02.2016
Бронский Ватрас, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Причина: раковая интоксикация, раковая кахексия, рак предстательной железы

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