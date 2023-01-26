село Бронский Ватрас, Спасский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Бронский Ватрас

Спасский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 4. Нижегородская губерния. Стр. 103. Издание доступно онлайн на сайте Президентской библи Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Васильский уезд
1882Бронский Ватрас, с. вл.при рч. Ватрасе.401263311344Церковь православная 1. Училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Васильский уезд, Бронско-Ватрасская волость
781. Бронский Ватрас, село бывшее владельческое, при речке Ватрасе, дворов 134, жителей 567, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная, школа Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Нижегородская губерния, Васильский уезд, Бронско-Ватрасская волость
село Бронский-Ватрас1052340443601010112821382

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Васильский уезд, Бронско-Ватрасская волость
с. Бронский Ватрас8844412

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Лысковский уезд, Троицкая волость
Брон.-Ватрас село15Брон.-Ватр. 865Спас. п/о835115

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Спасский район
15547Бронский Ватрассело55°51'45°27'N-38-007

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Спасский муниципальный район, Сельское поселение Высокоосельский сельсовет
22651412111с Бронский Ватрассело

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