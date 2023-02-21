Кириллов Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириллов Александр Васильевич

Кириллов Александр Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1975 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кириллова Наталья Ивановна

Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириллова Наталья Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close