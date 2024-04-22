Рахманова (Данилова) Анастасия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахманова (Данилова) Анастасия Ефимовна

Место рождения

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

14.10.1815 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.12.1802 ст.

Сын: Рахманов Николай Мартьянович

Отец ребёнка: Рахманов Мартьян Иванович

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.

Сын: Рахманов Давыд Мартьянович

Отец ребёнка: Рахманов Мартьян Иванович

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Рахманов Павел Мартьянович

Отец ребёнка: Рахманов Мартьян Иванович

Смерть
14.10.1815 ст.
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
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