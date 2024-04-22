Рахманова (Данилова) Анастасия Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смерти14.10.1815 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Рождение ребёнка
04.12.1802 ст.
Сын: Рахманов Николай Мартьянович
Отец ребёнка: Рахманов Мартьян Иванович
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.
Сын: Рахманов Давыд Мартьянович
Отец ребёнка: Рахманов Мартьян Иванович
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Рахманов Павел Мартьянович
Отец ребёнка: Рахманов Мартьян Иванович
Смерть
14.10.1815 ст.