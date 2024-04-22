Рахманов Мартьян Иванович
Место рождения
Дата рождения25.10.1780 ст.
Дата смерти02.05.1820 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1780 ст.
Рождение ребёнка
04.12.1802 ст.
Сын: Рахманов Николай Мартьянович
Мать ребёнка: Рахманова Анастасия Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.
Сын: Рахманов Давыд Мартьянович
Мать ребёнка: Рахманова Анастасия Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Рахманов Павел Мартьянович
Мать ребёнка: Рахманова Анастасия Ефимовна
Смерть
02.05.1820 ст.