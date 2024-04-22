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Рахманов Мартьян Иванович

Место рождения

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

25.10.1780 ст.

Дата смерти

02.05.1820 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1780 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.12.1802 ст.

Сын: Рахманов Николай Мартьянович

Мать ребёнка: Рахманова Анастасия Ефимовна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.

Сын: Рахманов Давыд Мартьянович

Мать ребёнка: Рахманова Анастасия Ефимовна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Рахманов Павел Мартьянович

Мать ребёнка: Рахманова Анастасия Ефимовна

Смерть
02.05.1820 ст.
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
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