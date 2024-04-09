Елисеев Ананий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Елисеева Агафия Ананиева
Мать ребёнка: Елисеева Прасковья
Рождение ребёнка
1808
Сын: Елисеев Григорий Ананьевич
Мать ребёнка: Елисеева Прасковья
Рождение ребёнка
1810
Сын: Елисеев Василий Ананьевич
Мать ребёнка: Елисеева Прасковья
Рождение ребёнка
1813
Сын: Елисеев Григорий Ананьевич
Мать ребёнка: Елисеева Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елисеева Прасковья
Смерть
Неизвестно