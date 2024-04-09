Елисеев Ананий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеев Ананий Григорьевич

Место рождения

Копцево, Губкинский, Белгородская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Елисеев Григорий Никитич

Мать: Елисеева Анисия Степановна

Копцево, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Елисеева Агафия Ананиева

Мать ребёнка: Елисеева Прасковья

Копцево, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Елисеев Григорий Ананьевич

Мать ребёнка: Елисеева Прасковья

Копцево, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Елисеев Василий Ананьевич

Мать ребёнка: Елисеева Прасковья

Копцево, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Елисеев Григорий Ананьевич

Мать ребёнка: Елисеева Прасковья

Копцево, Губкинский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева Прасковья

Смерть
Неизвестно
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