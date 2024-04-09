Елисеева Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Елисеева Агафия Ананиева

Отец ребёнка: Елисеев Ананий Григорьевич

Копцево, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Елисеев Григорий Ананьевич

Отец ребёнка: Елисеев Ананий Григорьевич

Копцево, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Елисеев Василий Ананьевич

Отец ребёнка: Елисеев Ананий Григорьевич

Копцево, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Елисеев Григорий Ананьевич

Отец ребёнка: Елисеев Ананий Григорьевич

Копцево, Губкинский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев Ананий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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