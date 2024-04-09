Елисеева Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Елисеева Агафия Ананиева
Отец ребёнка: Елисеев Ананий Григорьевич
Рождение ребёнка
1808
Сын: Елисеев Григорий Ананьевич
Отец ребёнка: Елисеев Ананий Григорьевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Елисеев Василий Ананьевич
Отец ребёнка: Елисеев Ананий Григорьевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Елисеев Григорий Ананьевич
Отец ребёнка: Елисеев Ананий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно