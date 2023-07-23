Ханифа Халкиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Фахруниса Умарова
Отец ребёнка: Умар Ахмеров
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Замиля Умарова
Отец ребёнка: Умар Ахмеров
Рождение ребёнка
1795
Сын: Ибатулла Умаров
Отец ребёнка: Умар Ахмеров
Рождение ребёнка
1799
Сын: Файзулла Умаров
Отец ребёнка: Умар Ахмеров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Умар Ахмеров
Смерть
Неизвестно