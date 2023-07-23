Ханифа Халкиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханифа Халкиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Фахруниса Умарова

Отец ребёнка: Умар Ахмеров

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Замиля Умарова

Отец ребёнка: Умар Ахмеров

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Сын: Ибатулла Умаров

Отец ребёнка: Умар Ахмеров

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Сын: Файзулла Умаров

Отец ребёнка: Умар Ахмеров

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Умар Ахмеров

Смерть
Неизвестно
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