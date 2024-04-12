Умар Ахмеров
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Ахмер Рыков (Рысаев?)
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Фахруниса Умарова
Мать ребёнка: Ханифа Халкиева
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Замиля Умарова
Мать ребёнка: Ханифа Халкиева
Рождение ребёнка
1795
Сын: Ибатулла Умаров
Мать ребёнка: Ханифа Халкиева
Рождение ребёнка
1799
Сын: Файзулла Умаров
Мать ребёнка: Ханифа Халкиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ханифа Халкиева
Смерть
Неизвестно