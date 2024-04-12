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Умар Ахмеров

Место рождения

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Ахмер Рыков (Рысаев?)

Мать: не указана

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Фахруниса Умарова

Мать ребёнка: Ханифа Халкиева

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Замиля Умарова

Мать ребёнка: Ханифа Халкиева

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Сын: Ибатулла Умаров

Мать ребёнка: Ханифа Халкиева

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Сын: Файзулла Умаров

Мать ребёнка: Ханифа Халкиева

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ханифа Халкиева

Смерть
Неизвестно
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