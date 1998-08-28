Самохин Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1927
Дата смерти28.08.1998
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1927
Отец: Самохин Алексей Петрович
Мать: Самохина Вера Петровна
Рождение ребёнка
08.11.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самохина Татьяна Васильевна
Збродово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.09.1958
Сын: Самохин Александр Иванович
Мать ребёнка: Самохина Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.08.1998