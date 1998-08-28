Самохин Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохин Иван Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1927

Дата смерти

28.08.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1927

Отец: Самохин Алексей Петрович

Мать: Самохина Вера Петровна

Рождение ребёнка
08.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самохина Татьяна Васильевна

Збродово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.09.1958

Сын: Самохин Александр Иванович

Мать ребёнка: Самохина Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самохина Татьяна Васильевна

Смерть
28.08.1998
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