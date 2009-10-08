Самохина (Привезенцева) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1927
Дата смерти08.10.2009
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самохин Иван Алексеевич
Збродово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.09.1958
Сын: Самохин Александр Иванович
Отец ребёнка: Самохин Иван Алексеевич
Смерть
08.10.2009