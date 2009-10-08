Самохина (Привезенцева) Татьяна Васильевна 20.01.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Самохина (Привезенцева) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1927

Дата смерти

08.10.2009

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1927

Отец: Привезенцев Василий Федорович

Мать: Привезенцева (Кондюрина) Елизавета Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самохин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
08.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самохин Иван Алексеевич

Збродово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.09.1958

Сын: Самохин Александр Иванович

Отец ребёнка: Самохин Иван Алексеевич

Смерть
08.10.2009

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