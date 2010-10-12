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Протопопов Илья Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1929

Дата смерти

12.10.2010

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1929

Отец: Протопопов Яков Иванович

Мать: Протопопова (Дюкова) Валентина Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Протопопова (Каменская) Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
17.06.1956

Дочь: Распутина (Протопопова) Галина Ильинична

Мать ребёнка: Протопопова (Каменская) Екатерина Александровна

Васьково, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.04.1958

Дочь: Пятниченко (Протопопова) Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Протопопова (Каменская) Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
10.06.1962

Дочь: Кавтрова (Протопопова) Надежда Ильинична

Мать ребёнка: Протопопова (Каменская) Екатерина Александровна

Смерть
12.10.2010

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