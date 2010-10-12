Протопопов Илья Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1929
Дата смерти12.10.2010
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.06.1956
Дочь: Распутина (Протопопова) Галина Ильинична
Мать ребёнка: Протопопова (Каменская) Екатерина Александровна
Васьково, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.04.1958
Рождение ребёнка
10.06.1962
Смерть
12.10.2010