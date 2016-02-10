Протопопова (Каменская) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протопопова (Каменская) Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1933

Дата смерти

10.02.2016

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1933

Отец: Каменский Александр Матвеевич

Мать: Каменская (Петухова) Мария Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Протопопов Илья Яковлевич

Рождение ребёнка
17.06.1956

Дочь: Распутина (Протопопова) Галина Ильинична

Отец ребёнка: Протопопов Илья Яковлевич

Васьково, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.04.1958

Дочь: Пятниченко (Протопопова) Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Протопопов Илья Яковлевич

Рождение ребёнка
10.06.1962

Дочь: Кавтрова (Протопопова) Надежда Ильинична

Отец ребёнка: Протопопов Илья Яковлевич

Смерть
10.02.2016
Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край

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