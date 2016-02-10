Протопопова (Каменская) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1933
Дата смерти10.02.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.06.1956
Дочь: Распутина (Протопопова) Галина Ильинична
Отец ребёнка: Протопопов Илья Яковлевич
Васьково, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.04.1958
Дочь: Пятниченко (Протопопова) Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Протопопов Илья Яковлевич
Рождение ребёнка
10.06.1962
Дочь: Кавтрова (Протопопова) Надежда Ильинична
Отец ребёнка: Протопопов Илья Яковлевич
Смерть
10.02.2016
Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край