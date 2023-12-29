Зубкова Мавра Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубкова Мавра Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1712

Дочь: (Зубкова) Дарья Иванова

Отец ребёнка: Зубков Иван Андреев

Рождение ребёнка
1714

Дочь: (Зубкова) Марфа Иванова

Отец ребёнка: Зубков Иван Андреев

Рождение ребёнка
1716

Сын: Зубков Григорий Иванов

Отец ребёнка: Зубков Иван Андреев

Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Зубков Алексей Иванов

Отец ребёнка: Зубков Иван Андреев

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