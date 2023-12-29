Зубкова Мавра Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1712
Дочь: (Зубкова) Дарья Иванова
Отец ребёнка: Зубков Иван Андреев
Рождение ребёнка
1714
Дочь: (Зубкова) Марфа Иванова
Отец ребёнка: Зубков Иван Андреев
Рождение ребёнка
1716
Отец ребёнка: Зубков Иван Андреев
Рождение ребёнка
Около 1732
Отец ребёнка: Зубков Иван Андреев